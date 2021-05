Plus d’une année, après avoir quitté la famille royale britannique, le prince Harry qui vit désormais aux Etats-Unis, s’est fait remarquer en 2021 en dévoilant certains secrets. Lors d’une interview avec Oprah Winfrey, son épouse Meghan Markle et lui avaient parlé du racisme au sein de la famille royale. En effet, un membre non identifié avait demandé quelle serait la peau de leur enfant, Archie, quand il n’était pas encore né.

Les signaux envoyés par son épouse et lui ont été ignorés

Au cours de la série-documentaire coproduite avec Oprah Winfrey, The Me You Can’t See diffusée ce vendredi 21 mai 2021 sur Apple TV+, le duc de Sussex s’est confié sur l’attitude de sa famille face aux envies suicidaires de sa femme Meghan Markle. Le prince Harry a en effet fait savoir que les signaux de détresses envoyés par son épouse et lui ont tout simplement été ignorés par les membres de sa famille. « Je pensais que ma famille m’aiderait, mais toutes les demandes, les requêtes, les signaux ont rencontré un silence ou une indifférence totale » a-t-il déclaré. D’après le prince Harry, un grand vide s’est formé autour de lui, puisqu’il se sentait abandonné par les membres de sa propre famille.

« Il n’y avait aucune autre option que de partir »

Devant une telle situation, il a indiqué que l’option de quitter cette dernière s’est présentée comme une nécessité. « Avec ce sentiment d’être piégé au sein de la famille, il n’y avait aucune autre option que de partir. Quand j’ai pris cette décision pour ma famille, on m’a quand même dit: “Tu ne peux pas faire ça”, et je leur ai demandé “À quel point la situation doit-elle s’aggraver pour que je sois autorisé à le faire?’. Meghan allait mettre fin à ses jours, ça ne devait pas en arriver là » a-t-il ajouté.