L’oiseau bleu. C’est ainsi que nous l’appelions. Il nous fascinait. Mon rêve depuis ma plus tendre jeunesse était de voyager dans ces avions d’Air France, d’être entre deux vols, d’être le roi du ciel. Eh bien, mon rêve s’est réalisé et l’oiseau bleu est devenu, au fil des ans, ma deuxième maison, mon bureau volant. J’ai tout eu, tout gagné grâce aux voyages: mes biens, ma quiétude, ma place dans la société et même ma petite famille.

Car c’est au cours de l’un de ces voyages que j’ai rencontré celle qui deviendra mon épouse et la mère de mon adorable garçon. Mais aujourd’hui, ma vie s’est arrêtée brutalement. L’oiseau bleu m’a tout repris il vient de m’arracher ma raison de vivre. Louise a demandé le divorce. Les raisons de sa décision irréversible a t’elle dit: mon irresponsabilité. Oui, je le reconnais, j’ai mis ma famille en danger durant toutes ces années. Mes voyages d’affaires dans ces pays lointains n’ont jamais été couverts par une assurance. Je n’en voyais pas l’importance.

Louise, très à cheval sur les principes, l’a su seulement il y a peu et la violence de sa réaction m’a fait réaliser ma stupidité impardonnable. Je me suis empressé de souscrire à cette fameuse assurance que propose la Générale des Assurances du Bénin : GAB VOYAGE . Un produit qui assure contre les risques de maladie et d’accidents et offre bien d’autres avantages à un coût dérisoire en plus. Mais n’est-ce pas trop tard ? Le juge des divorces nous attend ce matin. Louise devant mon mea-culpa, ma bonne volonté et toutes mes actions pour me racheter reviendra t-elle sur sa décision ? Ma vie est à un tournant décisif. Quel sens prendra t-elle ? La continuité heureuse ou la rupture désastreuse ? Tout repose sur Louise.

✍️OJS .