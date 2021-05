En Europe, le géant américain de l’Internet, Google, est aux prises avec divers pays de l’Union sur des questions fiscales ou commerciales quant à sa position sur les marchés, qui ne laissait que très peu de marge de manœuvre à la concurrence. En France, en Islande, en Allemagne ou maintenant en Italie, les autorités gouvernementales tachaient de veiller au grain afin de réguler l’influence du géant, et de s’assurer à ce que des règles soient respectées. Ce Jeudi, l’autorité italienne de régulation, l’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) pour ‘’Autorité de la concurrence et du marché’’, infligeait à la firme de Mountain View une amende de plusieurs millions d’euros.

102 084 millions pour abus de position dominante

« L’Autorité de la concurrence et du marché a infligé une amende de plus de 100 millions d’euros (102.084.433,91) aux sociétés Alphabet Inc., Google LLC et Google Italy S.r.l. pour violation de l’art. 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » annonçait dans un communiqué ce jeudi l’AGCM. La raison de cette amende : « Google n’a pas autorisé l’application ‘’JuicePass’’ à interagir avec Android Auto, une fonctionnalité Android spécifique qui permet d’utiliser des applications lorsque l’utilisateur conduit conformément aux exigences de sécurité et de réduction du trafic ».

‘’JuicePass’’ est une application de services de véhicules électriques (EV) développée par Enel X une entreprise italienne. Cette application permet aux utilisateurs de véhicules électriques de trouver des bornes de recharge pour leurs automobiles. Cependant si l’application a été développée pour fonctionner sur les smartphones et donc d’opérer avec Android, Google n’a pas permis que la plate-forme puisse opérer avec et Android Auto.

Alors qu’avec Android Auto, l’application pourrait être directement disponible dans le magasin d’applications Google Play sur les appareils du véhicule tels que le tableau de bord ou le système de divertissement. Mais à ce moment elle y ferait concurrence à des applications maison de Google comme Google Maps.

Une situation qui selon l’AGCM durait depuis deux années. « La poursuite de cette conduite peut compromettre de façon permanente la possibilité pour Enel X Italy de se constituer une base d’utilisateurs solide à un moment où il y a une augmentation significative des ventes de véhicules électriques »avait ajouté l’autorité italienne. Aussi l’ACGM a-t-elle décidé d’infliger à Google une amende de 102.084 millions d’euros avec l’exigence supplémentaire pour la compagnie américaine de « mettre à la disposition d’Enel X Italia, ainsi que d’autres développeurs d’applications, des outils de programmation d’applications interopérables avec Android Auto »