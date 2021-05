C’est ce mercredi 12 mai que le président français Emmanuel Macron a écrit à son homologue béninois Patrice Talon pour lui souhaiter ses vœux de succès après sa réélection à la tête du Bénin. Dans cette correspondance, le chef de l’Elysée n’a pas occulté les tensions et les actes de violences qui ont été enregistrés dans le pays pendant la période préélectorale. Il a invité au dialogue avec tous les acteurs politiques et sociaux, pour le retour à un climat apaisé dans le pays. « Vous êtes le premier à pouvoir créer les conditions d’un climat apaisé » a dit Emmanuel Macron à son homologue béninois Patrice Talon.

Pour un “nécessaire travail de justice”

Le numéro 1 français reconnait cependant le « nécessaire travail de justice » qui doit être fait, mais « dans le plein respect des droits des justiciables ». Emmanuel Macron a d’autre part, souhaité que le Bénin et la France « continuent de renforcer (leurs) liens économiques, culturels et humains qui nourrissent une relation d’amitié ancienne ». Il a également renouvelé l’engagement de la France à contribuer au développement du Bénin et à la sécurité dans une Afrique de l’Ouest où la menace terroriste présente au Sahel migre vers le Sud.

La lettre de M Macron intervient près d’un mois après la réélection officielle de Patrice Talon pour un nouveau mandat de 5 ans à la tête du pays. Pour rappel, les relations diplomatiques entre le Bénin et la France ont été marquées ces dernières années par la question de la restitution des œuvres d’arts pillées par le Général Dodds lors de son expédition au Bénin en 1892. Le président Macron a d’ailleurs dit dans sa lettre que la restitution des 26 œuvres d’art au Bénin était en préparation.