Nouveau rebondissement au Mali. Après le coup d’état retentissant qui a récemment eu lieu avec l’arrestation du président de la transition et son premier ministre, on apprend de sources officielles, que Bah N’Daw a remis officiellement sa démission du poste de président de la transition.

48h à peine après leur mise à l’écart, le chef de la junte, Assimi Goïta devient officiellement le nouveau président de la transition dans le pays. Le gouvernement qui avait été mis en place a été purement et simplement dissous. Les militaires reprennent donc le pouvoir malgré les critiques sous-régionales et internationales. Les tensions entre les militaires ont atteint leur paroxysme avec la mise à l’écart des proches de Goïta dans le nouveau gouvernement et le maintien du premier ministre d’alors Moctar Ouane.