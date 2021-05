Abubakar Shekau, le chef du groupe terroriste Boko Haram, qui a échappé à l’armée nigériane pendant des années, aurait été grièvement blessé lors d’un violent affrontement entre sa faction et les combattants de la province ouest-africaine de l’État islamique ISWAP qui ont envahi la forêt de Sambisa dans l’État de Borno. L’incident avait eu lieu mercredi soir à la suite de l’invasion du bastion du groupe terroriste dans la zone forestière de Sambisa par des combattants plus meurtriers de l’ISWAP.

L’ISWAP, qui s’était détaché de la faction Boko Haram dirigée par Shekau en 2016 après avoir prêté allégeance à l’État islamique, aurait fait une descente dans la cachette du groupe en utilisant pas moins de 50 véhicules d’armes à feu. La cachette de Shekau a été traquée par l’ISWAP en utilisant ses forces basées dans le triangle de Tombouctou. Ses combattants ont été tués dans le processus, suivi d’un échange de coups de feu entre le groupe d’invasion et les gardes du corps de Shekau.

Il s’est fait explosé

Alors que certaines sources ont indiqué qu’il se serait tiré une balle dans la poitrine pour éviter d’être capturé, ce qui a causé une grave blessure, d’autres, dont des médias nigérians, rapportent qu’il s’est suicidé en se faisant exploser lorsque l’ISWAP a tenté de le capturer vivant. Les combattants de l’ISWAP voulaient qu’il leur laisse le pouvoir, après que tous ses commandants aient été capturés et tués dans la forêt.

Déclaré mort à plusieurs reprises

Le chef de l’ISWAP aurait déclaré que Shekau essayait de s’enfuir pour sauver sa vie, mais lorsque des combattants de l’ISWAP l’ont encerclé et qu’il était sur le point d’être capturé, il a fait exploser une grenade et s’est suicidé. Après l’incident, un combat féroce s’en est suivi entre les hommes des deux factions et les deux parties ont subi de lourdes pertes, selon des sources de sécurité bien informées.

Abubakar Shekau aurait déjà été tué par l’armée nigériane au moins quatre fois entre juillet 2009 et août 2016 selon des rumeurs. En août 2016, l’armée de l’air nigériane avait affirmé qu’il avait été « mortellement blessé » par des bombardements militaires, mais le groupe terroriste a publié une vidéo seulement un mois plus tard, montrant qu’il était vivant et en bonne santé. Shekau a pris la tête de Boko Haram depuis 2009 à la suite du décès du fondateur du groupe, Mohammed Yusuf.