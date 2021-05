Un drame a récemment frappé la nation nigériane, ce vendredi 21 mai 2021. En effet, le pays a perdu le chef de son armée de l’air, qui est décédé dans un crash d’avion en fin d’après-midi. Il s’agit du lieutenant-général Ibrahim Attahiru. Le tragique accident a eu lieu près de l’aéroport de Kaduna, au nord-ouest du pays.

Il était âgé de 54 ans

L’information a été confirmée dans un entretien accordé à un média français par le porte-parole de l’armée de l’air, Edward Gabkwet. Dans un communiqué, l’armée de l’air a fait savoir que « l’écrasement d’un avion de l’armée de l’air s’est produit en début de soirée autour de l’aéroport international de Kaduna. Les causes de l’accident ne sont pas connues dans l’immédiat ». Notons qu’Ibrahim Attahiru était âgé de 54 ans. Sa nomination avait eu lieu le 26 janvier 2021, à un moment où le chef de l’Etat Muhammadu Buhari faisait l’objet de vives critiques quant à la situation sécuritaire du pays qui ne faisait que s’aggraver.

Suite au crash, une enquête a été ouverte pour déterminer les vraies causes de l’accident. Par ailleurs, plus d’une dizaine de collaborateurs d’Ibrahim Attahiru sont morts dans l’accident. Pour mémoire, cet accident a lieu trois mois après le crash d’un autre avion de l’armée de l’air nigériane. La cause de l’accident serait une panne de moteur.