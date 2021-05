Plus de 100 personnes sont portées disparus, probablement mortes, après qu’un bateau transportant 160 passagers au Nigéria ait fait naufrage. D’après les médias locaux, environ 160 passagers se trouvaient à bord du navire lorsqu’il a coulé dans le fleuve Niger. Seuls 22 survivants et un corps ont été retrouvés, laissant près de 140 personnes portées disparues, a déclaré un responsable local. La coque du navire s’est brisée et a chaviré alors qu’il quittait la localité de Lokon Minaa, dans l’État du Niger pour la ville de Wara, dans l’État de Kebbi.

« Une opération de sauvetage est en cours, mais seuls 22 survivants et un cadavre ont été retrouvés. Nous parlons d’environ 140 passagers toujours portés disparus, » a déclaré Abdullahi Buhari Wara, chef administratif du district de Ngaski, au micro de Daily Trust. M. Wara a affirmé que le bateau était extrêmement surchargé et avait deux fois sa capacité maximale de passagers. Le bateau était également chargé de sacs de sable provenant d’une mine d’or, a-t-il ajouté.

Le deuxième en ce mois-ci

Cette tragédie fluviale est la deuxième à s’abattre sur la région ce mois-ci après que trente personnes se fussent noyées lorsqu’un bateau surchargé a chaviré dans l’État du Niger, le navire s’étant divisé en deux lorsqu’il a heurté une souche lors d’une tempête. À ce moment, le bateau avait 100 personnes à bord. Les chavirages de bateaux sont courants dans les voies navigables du Nigéria en raison des surcharges et du manque d’entretien, en particulier pendant la saison des pluies.