Ce mercredi, un bateau surchargé a chaviré dans l’État nigérian de Kebbi, dans le nord-ouest du pays. L’incident a eu lieu dans le fleuve Niger tôt ce jour-là lorsque le bateau a quitté l’État du Niger et se dirigeait vers l’État de Kebbi, selon le gouvernement de l’État du Niger. Le bateau transportait probablement plus de 180 personnes, principalement des femmes et des enfants.

Une centaine de personnes portées disparues

Le porte-parole de la police de l’État du Niger, Wasiu Abiodun, a déclaré que le bateau avait décollé du district de Borgu dans l’État du Niger et se dirigeait vers un marché dans le Kebbi voisin avant de rencontrer des difficultés. Les autorités citent la surcharge comme cause de l’accident. L’Agence de gestion des urgences de Kebbi a déclaré avoir récupéré 47 corps le mercredi, le nombre de corps repêchés ayant atteint 53, ce jeudi ; alors qu’environ 40 personnes ont été secourues jusqu’à présent.

Ce qui signifiait donc que plus de 100 personnes étaient toujours portées disparues. Et selon les autorités, plus le temps passait plus les espoirs de retrouver des survivants étaient minces, sinon nuls. Un accident qui interpelle l’autorité de régulation de la circulation et de surveillance des voies d’eaux au Nigéria, notamment celle en charge dans l’état de Kebbi, la ‘’National Inland Waterways Authority (Niwa)’’. Mais selon un responsable de la Niwa, la surcharge ne se serait pas faite d’un coup à quai. Certains exploitants de bateaux, ne voulant pas payer de taxes, ne chargeaient pas sur les jetées mais préféraient prendre des passagers en cours de route, là où ils n’étaient pas sujets à réglementation.

Dans une déclaration lue par l’assistant spécial principal du président pour les médias et la publicité, Garba Shehu, le président Buhari a qualifié l’accident de « dévastateur », offrant ses sincères condoléances aux familles des personnes touchées par cette tragédie. Mr Shehu ajoutait en substance qu’« alors que les efforts se poursuivent pour récupérer davantage de survivants, le Président exprime sa gratitude à tous ceux qui ont participé aux efforts de sauvetage et souhaite aux rescapés de l’accident un rétablissement rapide »