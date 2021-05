Alors qu’en façade, l’ancien président américain Barack Obama n’a jamais ouvertement critiqué son successeur, en coulisses, la situation serait considérablement différente. Selon un récent livre, ce dernier l’aurait même insulté de fou, et ce, à de multiples reprises, allant même encore plus loin dans les invectives.

« Raciste », « corrompu », « lunatique », Obama se serait totalement lâché au sujet de Donald Trump. C’est en tout cas ce qu’affirme Edward Isaac-Dovere, l’auteur de l’ouvrage Battle for the Soul: Inside the Democrats’ Campaigns to Defeat Donald Trump. Un livre dont le Guardian a réussi à obtenir un exemplaire.

Obama critique Trump et l’insulte violemment

Mais ce n’est pas tout. En effet, Obama aurait expliqué voir Trump être président plus que Ted Cruz, ce dernier étant bien plus intelligent et donc dangereux que le milliardaire. Pour autant, l’ancien chef de l’État n’a jamais masqué ses nombreux désaccords avec Trump, que ce soit sur sa politique ou la vie en général.

Des révélations à l’encontre du couple Harris

Dans ce même livre, on apprend que Jill Biden s’est montrée relativement critique à l’encontre de Kamala Harris, bien avant qu’elle soit nommée vice-présidente, en expliquant que celle-ci devait « aller se faire foutre ». Des révélations inattendues alors que les deux derniers présidents démocrates ont toujours défendu leur image en public.