Il y a deux jours on apprenait le divorce du richissime couple américain formé par Bill et Melinda Gates. L’information a été un choc pour de nombreuses personnes qui n’espéraient pas voir ces parents de trois enfants se séparer un jour. En outre, ce sont des institutions qui craignent de rencontrer de grandes difficultés suite au divorce du milliardaire Bill Gates et son épouse Melinda.

Un important contributeur derrière les Etats-Unis

Parmi les institutions concernées se trouve en première ligne, l’organisation mondiale de la santé (OMS). Cette dernière craint que Melinda Gates crée sa fondation a elle-même, entraînant ainsi une diminution des donations autrefois faites avec la fondation de son époux. Il faut dire que la fondation Bill et Melinda Gates est un important contributeur de l’organisation onusienne et côtoie les Etats-Unis en tant que grands donateurs de l’institution. Entre 2018 et 2019, la fondation de Bill et Melinda Gates était à la troisième place des plus grands donateurs avec 455 millions de dollars de dons. Cela derrière le Royaume-Uni (464 millions de dollars) et les Etats-Unis (853 millions de dollars).

749 millions de dollars donnés par les Gates à L’OMS

Aujourd’hui, la contribution des Gates est évaluée à près de 12% du budget total de l’OMS. Par ailleurs, au premier trimestre de cette année, ce sont 749 millions de dollars de contribution que Bill et Melinda Gates ont donné à l’organisation. L’apport de la fondation des Gates est aussi important à tel enseigne que l’annonce du retrait des Etats-Unis de l’OMS, par l’ex-président Donald Trump, avait fait craindre qu’elle deviendrait le contributeur privé numéro un de l’institution.