Quelques heures après l’annonce du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas qui est entré en vigueur le 21 mai à 02h00, l’esplanade des Mosquées à Jérusalem a été le théâtre d’affrontements ce vendredi. La situation s’est en effet produite entre les fidèles et les policiers après la grande prière musulmane du vendredi. Selon les informations rapportées par plusieurs médias sur cette situation, les forces de l’ordre auraient fait recours à l’usage de gaz lacrymogène et des grenades assourdissantes afin de disperser la foule.

D’autres médias font notamment remarquer que les policiers ont confié avoir reçu des projectiles. La réplique aurait eu lieu par le tir de balles en caoutchouc. Selon le bilan établi de cette situation, une dizaine de Palestiniens ont été blessés lors de ces affrontements. Rappelons que depuis quelques semaines, la situation entre la Palestine et Israël s’est véritablement dégradée.

Une situation similaire…

A partir, du 10 mai, le Hamas a tiré une série de roquettes en direction de l’État hébreu. Cette option a été faite après que plusieurs Palestiniens aient été blessés dans des heurts sur l’esplanade des Mosquées. De son côté, l’Etat hébreu a également ciblé plusieurs installations du Hamas. Cette situation est en cours depuis plusieurs jours désormais a fait plusieurs centaines de morts dans le camp de la Palestine et 12 en Israël.