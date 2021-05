Le conflit qui oppose le Hamas à l’armée israélienne est d’une «intensité jamais vue» selon les propos d’un responsable de la Croix-Rouge. Plus de 3000 roquettes ont été tirées par le Hamas vers les territoires israéliens. De son côté, Tsahal (armée israélienne) bombardé en continue la bande de Gaza.

Il y’a quelques heures, la maison de Yahya Sinouar, d’un chef du Hamas a été pulvérisée par un bombardement israélien. L’information a été donnée par l’armée israélienne elle-même qui confirme avoir «attaqué le domicile de Yahya Sinouar et de son frère, un militant terroriste». Pour l’heure on ne sait si Yahya Sinouar lui-même s’y trouvait, les autorités palestiniennes n’ont elles non plus pas communiqué sur le sujet.

Les réactions internationales sur le conflit qui a lieu actuellement sont pour le moment plutôt timides. L’ONU a exhorté « les deux parties à garantir le strict respect de leurs obligations en vertu du droit international ». Les bâtiments de l’Associated Press et d’Al Jazeera ont été détruits par des bombes israéliennes. Les autorités soupçonnant le Hamas d’y héberger une partie de leur arsenal.