Cela fait maintenant quelques jours que les tensions entre Israël et la Palestine font la une de l’actualité internationale. Ces violences ont également mis en lumière la puissance militaire du mouvement islamiste palestinien, le Hamas. Les armes utilisées par ce dernier suscitent l’étonnement de plusieurs observateurs, qui se demandent comment le mouvement a pu s’approvisionner en armes, malgré le blocus israélien auquel il est soumis à Gaza.

Plus de 1500 missiles en trois jours

Il faut dire que les armes du Hamas sont particulièrement importantes, puisqu’il s’agit essentiellement de missiles. Selon les renseignements de l’Etat hébreu, le mouvement islamiste palestinien a en sa possession un total de 30 000 missiles. C’est ce qui leur a visiblement permis de lancer plus de 1500 projectiles de différents types contre Israël, en trois jours. Parmi les missiles dont dispose le Hamas, il y en a un qui a particulièrement fait parler de lui. Il s’agit en effet d’une nouvelle arme, un missile ayant une portée de 250 Km, qui a été présentée le jeudi 13 mai 2021 dans une vidéo.

Le porte-parole du Hamas, Fawzi Barhoum, a précisé que l’organisation a « visé l’aéroport de Ramon, un lieu souverain et important d’Israël. Désormais, le pays entier avec tous ses aéroports et institutions est devenu à la portée des missiles de notre résistance ». Selon David Khalfa, chercheur associé au Center of Peace Communication, la situation du Hamas est compréhensible, puisqu’il produit sur place ses missiles et ses roquettes.