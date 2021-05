Identifiée comme Léa Carine Madjo Kouatso, une camerounaise, la jeune femme, mère d’un petit garçon, est morte noyée dans une forêt du Panama en Amérique alors qu’elle tentait de rejoindre le Etats-Unis depuis le Brésil avec un groupe d’immigrants clandestin ouest-africain. Ce sont ses compagnons de voyage qui ont alerté ses parents. L’information a été confirmée par Radio Equinoxe ce lundi.

« On a traversé la frontière du Brésil pour le Pérou, après le Pérou on a atterri en Equateur puis on a traversé pour venir au Panama. Au Panama, la route est très dangereuse et on a fait six jours dans la brousse. Pendant le trajet elle disait qu’elle était malade et qu’elle avait mal au cœur. Nous l’avons donc aidée à porter son enfant… Arrivé à un endroit, il y avait une rivière qu’il fallait traverser. C’est pendant la traversée de cette étendue d’eau qu’elle a été emportée et s’est noyée. On a été obligé de l’enterrer au bord de l’eau mais son enfant est avec nous dans un camp de réfugiés au Panama », a raconté l’un de ses compagnons d’aventure.

Un appel aux proches de la victime

L’enfant de la victime, Ange Yanis Nyansi Kouotso, âgé de deux ans, qui a été sous la responsabilité des autres migrants a finalement été pris en charge par les services de l’immigration panaméenne. Les autorités du pays ont par la suite lancé un appel pour retrouver les proches de la victime afin de récupérer l’enfant. Depuis plusieurs années des milliers de migrants africains meurent noyés dans les eaux en tentant de rejoindre l’Europe. En Afrique en général, c’est dans la sous-région ouest-africaine que le phénomène est le plus observé. Dans la région de l’Afrique centrale, le Cameroun à lui seul, dénombre au moins 300 000 immigrés clandestins à travers le monde d’après les chiffres des Nations Unies.