Dès ce lundi 17 mai 2021, l’enrôlement au Ravip pour l’établissement de pièces sécurisées d’identité, commence dans les arrondissements de Cotonou. L’objectif est de décongestionner le siège de l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP), où se faisait jusque là l’opération d’enrôlement. C’est l’information portée par la note de service du gestionnaire mandataire de l’Agence nationale d’identification de la personne (Anip).

Dans la même note en date du 10 mai dernier Cyrille Gougbédji rappelle que “l’acceptation des demandes de carte nationale d’identité biométrique est subordonnée à la présentation d’un acte de naissance sécurisé et d’un Certificat d’identification personnelle. L’Anip va par ailleurs déployer à nouveau ces agents dans les ministères et services publics en vue de l’établissement des documents sécurisés.

Le coût du certificat d’identification personnelle, a été revu à la baisse. Il « passe de 2500 F à 1500 F non plastifié ou de 2800 f à 1800 f, plastifié ». Désormais, sans enrôlement au Ravip, la délivrance de la carte d’identité biométrique n’est plus possible.