Bénin: un projet lancé par la BAD et le gouvernement pour accroitre la pêche et l’aquaculture

Gaston Dossouhoui (Photo DR)

Le Projet de promotion de l’aquaculture durable et de la compétitivité des chaînes de valeur de la pêche a été inauguré le 15 mai 2024 à Cotonou. Cette initiative, dotée d’un budget de 24,6 milliards de francs CFA, cible une transformation majeure du sous-secteur de la pêche et de l’aquaculture au Bénin. Les autorités, en collaboration avec la Banque africaine de développement, visent à booster la production via des méthodes modernes, telles que les cages flottantes et les villages aquacoles.

Gaston Cossi Dossouhoui, ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et des Pêches, a exprimé l’enthousiasme de sa communauté, anticipant une inversion des tendances précaires qui ont historiquement caractérisé ce sous-secteur. Il a souligné l’importance de ce projet qui répond aux attentes longtemps négligées d’une frange significative des acteurs économiques locaux, précisant que le secteur avait été perçu comme le parent pauvre de l’agriculture béninoise.

Le projet ambitionne de générer annuellement 65 millions d’alevins et 30 000 tonnes d’aliments pour poissons, améliorant ainsi la sécurité alimentaire et contribuant substantiellement à l’économie locale. Cette initiative vise également à renforcer les entreprises aquacoles existantes en modernisant les infrastructures et en augmentant les capacités de production.

Robert Masumbuko, le représentant de la Banque africaine de développement au Bénin, a mis en avant l’engagement de son institution dans la réussite du projet. Il a rappelé la rapidité de la mise en œuvre, soulignant l’approbation efficace du projet en décembre 2023 et la signature de la lettre d’accord. Il a invité toutes les parties prenantes à collaborer étroitement pour assurer un impact positif et durable pour les communautés béninoises.