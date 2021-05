Le président turc Recep Tayyip Erdogan s’est une fois encore prononcé sur le traitement qui est réservé aux musulmans à travers le monde. Il s’est notamment attardé lors de cette intervention diffusée sur la chaîne nationale TRT sur le cas de l’Europe. Pour lui, « l’islamophobie est aussi dangereuse que le coronavirus ». Il indique que « l’islamophobie » s’est répandue de façon très rapide « en particulier dans les pays européens».

Il compare les musulmans aux juifs…

«L’Europe, qui abrite 35 millions de musulmans, dont six millions de Turcs, se transforme de plus en plus en une prison à ciel ouvert pour nos frères et sœurs», a réaffirmé le président turc Recep Tayyip Erdogan. Il n’a pas manqué de comparer la situation actuelle des musulmans dans le monde au traitement réservé « juifs avant la Seconde Guerre mondiale». Il a également saisie l’occasion pour déplorer le projet de loi contre le séparatisme en France.

Erdogan critique le projet de loi contre le séparatisme

Pour le président turc, la législation est contraire aux droits de l’homme, à la liberté de culte et aux valeurs européennes. Aussi, estime-t-il que ce projet de loi est juste un « coup de guillotine » pour la démocratie française. Ces critiques ne l’ont tout de même pas empêché d’indiquer qu’il est prêt à «travailler avec la France» dans les domaines de la lutte antiterroriste et de «l’intégration».