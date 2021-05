L’ancien président brésilien Lula Inacio Lula da Silva pourrait gagner l’élection présidentielle de 2022 contre l’actuel président Jair Bolsonaro. Cette affirmation vient d’un sondage publié hier mercredi 12 mai 2021, par l’institut Datafolha, qui attribue 41% des intentions de vote des Brésiliens à l’ancien président Lula et 23% pour Jair Bolsonaro, au premier tour.

Il y a repris ses droits de revenir en politique

Le sondage poursuit en indiquant que le l’ancien chef de l’Etat remporterait toujours la victoire au second tour de l’élection présidentielle avec 55% des voix. Jair Bolsonaro quant à lui, récolterait 32% des voix. Par contre ce dernier et Lula sont en tête des intentions de rejet avec des taux respectifs de 54% et 36%. Notons que Lula a repris, il y a quelques temps ses droits de revenir en politique, après avoir été condamné par la justice brésilienne dans une affaire de corruption. Cependant, la cour suprême a annulé toutes les condamnations qui le visaient.

Cela lui a donc donné le droit de se présenter comme candidat à l’élection présidentielle brésilienne qui aura lieu en 2022. En outre, le sondage effectué par l’Institut Datafolha, met à la troisième place l’ancien juge Sergio Moro, qui avait prononcé la condamnation contre Lula, avec 7% des intentions de vote.