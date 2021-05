Le président rwandais, Paul Kagame, s’est récemment exprimé sur la présence des Nations unies en République démocratique du Congo (RDC). Dans une interview accordée récemment au média français, France24, un journaliste lui a demandé ce qu’il pensait de l’Etat de siège mis en place par le président congolais, Félix Tshisekedi dans les localités de l’Ituri et du nord Kivu, à l’est du pays.

L’Etat de siège doit être suive d’actions « réfléchies »

Le chef de l’Etat rwandais a fait savoir qu’il soutient pleinement cette mesure, puisqu’il le ferait s’il était à la place de son homologue congolais. Cependant, l’Etat de siège, à son avis, doit être suivi de plusieurs actions « réfléchies et planifiées pour traiter les choses de façon concrète afin de ne pas repasser sur les choses et d’avoir les mêmes problèmes au bout de cinq ans, ou un problème encore plus grand ». A ce niveau, il a évoqué la présence des Nations unies, qui sont des forces étrangères présentes sur le sol congolais « depuis maintenant 24 ans ».

Pour lui, il y a toujours des responsabilités dont personne ne parle. D’après Paul Kagame, « personne ne dit : mais qu’avez-vous fait là pendant 24 ans ? Vous y êtes allé pour régler un problème ? que s’est-il passé ? », ajoutant que c’est « un énorme échec ».