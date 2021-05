Le ministre béninois des affaires étrangères et son homologue du Maroc ont échangé par visioconférence ce jeudi 06 mai 2021. Au menu des discussions entre Aurélien Agbénonci et Nasser Bourita, le développement de la coopération économique entre les deux pays. Les diplomates ont appelé les communautés d’affaires du Bénin et du Maroc à saisir les opportunités qu’offrent les deux pays dans la période post-covid.

Aurélien Agbénonci et son homologue marocain ont à leur niveau décidé de renforcer encore plus le partenariat bénino-marocain dans les domaines de l’investissement, de la formation, de la pêche maritime et de la transformation des produits de la mer, des affaires islamiques, du tourisme, des énergies renouvelables, de la justice ,du transport aéroportuaire et de la protection civile.

Une prochaine session de la commission mixte de coopération maroco-béninoise prévue à Cotonou

Dans cette optique le chef de la diplomatie béninoise et le ministre marocain des affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, ont convenu de la tenue à Cotonou de la prochaine session de la commission mixte de coopération maroco-béninoise, quand la situation sanitaire le permettrait.

Outre la question de la coopération économique entre les deux pays, Nasser Bourita et Aurélien Agbénonci ont aussi abordé d’autres sujets liés « aux candidatures africaines au sein d’institutions régionale et internationale (UA et ONU) puis les questions régionales (d’intérêt commun)» peut-on lire dans le compte rendu des échanges publié sur le site officiel du gouvernement béninois.

La réélection du chef de l’Etat évoquée

En effet, les deux ministres ont convenu d’appuyer les candidatures marocaines et béninoises au niveau des instances régionales et internationales à l’instar de l’Ua et de l’ONU. La réélection de Patrice Talon a également été évoquée. Agbénonci et Bourita se sont félicités des résultats des élections présidentielles du 11 avril dernier qui ont consacré la victoire de Patrice Talon pour un mandat de cinq ans.

« La réélection du président Patrice Talon est une bonne nouvelle pour l’Afrique et pour les relations bénino-marocaines en particulier » aurait déclaré le ministre marocain selon le compte rendu publié sur le site officiel du gouvernement béninois.