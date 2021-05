Plusieurs semaines se sont écoulées depuis la mort du prince Philip, époux de la reine d’Angleterre, Elizabeth II. La douleur est toujours aussi vive au Royaume-Uni, puisque la reine se retrouve maintenant seule sans son époux. Cependant, plusieurs interrogations concernant les causes de la mort du prince d’origine grecque restaient sans réponse, d’autant plus qu’il avait subi une intervention chirurgicale quelques temps avant sa mort.

L’acte a été certifié par le chef de la maison médicale royale

Les causes à l’origine du décès du prince Philip ont récemment été divulguées, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y a eu plus de peur que de mal. Selon le certificat de décès obtenu par le média britannique, le Daily Telegraph, il en ressort que le prince Philip est mort de « vieillesse ». L’acte a été certifié par le chef de la maison médicale royale, Sir Huw Thomas. Par ailleurs, le document indique qu’aucune blessure ou maladie n’a participé à la mort du prince Philip. Cela inclut donc l’intervention chirurgicale qu’il avait subie à cause d’une maladie cardiaque.

Notons que le terme « vieillesse » mentionné dans l’acte de décès est validé à condition que le patient ait été suivi pendant une longue période par le médecin, qui a observé une détérioration de son état de santé. Il signifie aussi que le patient a plus de 80 ans. Le prince Philip, quant à lui, avait 19 ans de plus, soit 99 ans.