En octobre 2020, Rudy Giuliani, alors avocat personnel du président Trump, a envoyé au New York Post, le contenu d’un disque dur d’ordinateur prétendant documenter les activités commerciales ukrainiennes et chinoises de Hunter Biden. Mais la publication a conduit à une enquête de la FBI pour savoir si le matériel ne faisait partie d’une campagne de désinformation poussée par la Russie. Les conclusions d’enquête étaient tombées, et Giuliani sous le coup de plusieurs chefs d’inculpation. Ce Lundi, lors d’une émission de télévision sur une chaîne de télévision américaine, l’ancien maire de New York a déclaré qu’il était « persécuté» depuis ses révélations sur le fils du président Biden.

« Ils ont diffusé toutes sortes de fausses histoires »

Il y a quelques jours des médias américains révélaient en sus des suspicions qui planaient déjà sur l’ancien maire, que Rudy Giuliani avait bel été bien été prévenu par le FBI, de projets russes dont il pourrait être la clé de voûte. Ce lundi, dans une entrevue avec le désormais célèbre animateur de la Fox News, Sean Hannity, Rudy Giuliani a démenti les révélations.

L’ancien avocat de Trump, a expliqué que l’agence fédérale américaine s’était intéressée à lui aussitôt qu’il avait débuté à représenter le président, parce qu’elle était déjà entrain de réunir contre Trump des éléments sur l’ingérence russe de 2016. Le 1er mai était la date à laquelle Giuliani a commencé à représenter Trump dans l’enquête sur une éventuelle collusion avec la Russie. Or selon Giuliani, le FBI « avait obtenu un mandat secret pour fouiller son iCloud du 1er mai 2018 au 4 novembre 2019 ».

Aussi pour l’avocat, l’enquête en cours le concernant par le FBI, et les dernières révélations dans la presse ne seraient que la manifestation d’une campagne de dénigrement lancée à son encontre. « Ils (la presse et le FBI ndlr) me persécutent. Ils m’ont menacé, ils ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour détruire toutes mes relations d’affaires. Ils ont diffusé toutes sortes de fausses histoires » a déclaré Giuliani. Avant de poursuivre, « Il n’y a aucun moyen que je sois un agent russe ou celui de quelqu’un d’autre. J’étais un avocat qui représentait un client innocent (…) »