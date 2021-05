Mercredi dernier une jeune étudiante était agressée dans un des quartiers de la capitale sénégalaise Dakar. Un meurtre sordide, dont les motivations doivent encore être éclaircies, et qui a suscité un vif émoi dans la communauté estudiantine sénégalaise et dans la diaspora congolaise au Sénégal. Ce jeudi, les autorités policières du Grand-Yoff annonçaient avoir en leurs mains l’auteur présumé de l’agression. Les investigations sont en cours.

L’agresseur arrêté par un chauffeur de taxi

Lotaly Mollet est congolaise et étudiante à l’Ecole supérieure polytechnique de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Âgée de 28ans la jeune femme avait entamé dans la prestigieuse institution, sa 4e année en banque-assurances. Une année qu’elle n’aura pas le loisir d’achever. Puisque ce mercredi aux petites heures du matin ; la jeune femme était abordée devant son domicile par un malfrat, et agressée. Selon des informations diffusées dans la presse sénégalaise, Lotaly, avait reçu plusieurs entailles assez profondes au visage et au niveau de la poitrine. L’arme du crime supposée être un couteau, reste à être confirmée.

Seulement un chauffeur de taxi qui se trouvait justement dans les environs du collège Hyacinthe Thiandoum sis à l’Hlm Grand-Yoff, avait suivi la scène et tout de suite pris en chasse l’agresseur. Le chauffeur de taxi grand justicier arrivera à mettre la main au collet de l’assaillant, pour ensuite le confier aux forces de l’ordre du commissariat du quartier.

Le suspect interpellé a été placé en garde à vue et serait selon les dernières informations un ancien pensionnaire de Reubeuss, « gracié pour les célébrations de l’Aïd al-Fitr ». Les investigations se poursuivent. Le meurtre de l’étudiante a vu la réaction d’associations de la société civile qui en ont profité pour lancer un appel au gouvernement sur le renforcement des mesures sécurité dans les rues de la capitale, Dakar et de certains de ses points chauds.