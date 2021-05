La star de la musique béninoise Sessimè a profité d’une publication qu’elle a faite ce lundi 3 mai sur le réseau social de Mark Zuckerberg pour se prononcer sur la polémique ayant suivi son choix lors de la version africaine francophone de l’émission de télé-crochet The Voice. En effet, alors qu’elle avait été interrogée sur le choix qu’elle pourrait faire entre les différents candidats en tête au cours de la compétition, l’interprète de « Je ne vois que toi » répondait : « J’aime bien le Togo mais mon cœur est au Bénin ».

“Finissons-en”

Ces quelques mots lui ont par la suite valu une série d’attaques sur les réseaux sociaux. Alors que certains estimaient qu’elle n’a pas soutenu le candidat béninois, d’autres indiquent qu’elle a défavorisé le Togolais par ces mots. Le texte intitulé : « Finissons-en » lui a permis de revenir sur les circonstances de son intervention et par la même occasion de marteler qu’elle a été invitée par la production de The Voice non par Foganne. Selon ses explications, elle aurait à plusieurs reprises manifesté toute son admiration à l’endroit du candidat togolais pour son talent.

Gratitude envers ses soutiens

Elle serait également venue pour soutenir ses compatriotes présents dans la compétition. Aussi, explique-t-elle ne pas comprendre l’origine des attaques dont elle fait l’objet sur les réseaux sociaux. « L’animateur et Hiro m’ont clairement et ouvertement demandé de dire V2 Correspondant au numéro de Vote de Foganne (les vidéos sont disponibles). Ce n’était point une question ! », laisse-t-elle lire dans son texte. Elle n’a pas manqué de lancer à l’endroit de celles et ceux qui l’ont soutenu des mots de gratitude.