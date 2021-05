Zhang Yming, milliardaire chinois et fondateur de la plateforme de partage de vidéos, Tik Tok, démissionnera de la présidence du mastodonte chinois de l’internet ByteDance. L’homme qui figure parmi les plus riches de Chine, a lui-même donné l’information dans une missive qu’il a adressée à ses salariés.

Il change désormais d’objectif

« En réalité, je ne possède pas les qualités requises du dirigeant idéal […] Je ne suis pas très sociable, je préfère les activités solitaires comme aller sur internet, lire, écouter de la musique et rêvasser » a-t-il laissé voir dans la lettre. En outre, la démission de Zhang Yiming de la tête de la présidence de ByteDance, ne signifie pas pour autant qu’il ne veut plus avoir à faire au groupe. Il a fait savoir qu’il change désormais d’objectif en ayant une « vision plus objective de l’entreprise» tout en réfléchissant à une «stratégie à long terme ».

Sa fortune est estimée à 36 milliards de dollars

Le futur ancien patron de ByteDance laissera sa place à son ami et cofondateur de l’entreprise, Liang Rubo. Ce dernier était jusque-là, responsable des ressources humaines de la société. Pour rappel, Zhang Yiming est devenu l’un des hommes les plus riches de Chine grâce au succès de Tik Tok. Agée de 38 ans, sa fortune est estimée à 36 milliards de dollars, selon le magazine américain Forbes.