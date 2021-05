Les révélations autour de l’enquête portant sur la Trump Organization continuent. En effet, selon certaines informations, des procureurs de l’État de New York enquêtent depuis plusieurs mois sur les déclarations d’impôts d’un haut responsable de l’entreprise, Allen Weisselberg. Une information confirmée par CNN.

En effet, selon le média américain, Letitia James travaillerait depuis plusieurs mois maintenant sur les finances de Weisselberg, l’homme chargé de gérer la comptabilité de l’organisation Trump. Cette enquête porte sur les finances personnelles de l’individu mais pourraient être revues et l’enquête, élargie aux finances de la Trump Organization.

Une enquête de plusieurs mois sur un proche de Trump

Afin d’assurer sa défense, Weisselberg aurait demandé l’aide de Bryan Skarlatos, spécialiste des taxes et avocat en défense criminelle. Une défense également composée de Mary Mulligan, l’avocate personnelle de ce proche de l’ancien président américain, Donald Trump. Une situation complexe qui pourrait devenir explosive.

La Trump Organization, inquiétée ?

En effet, Cyrus Vance est de son côté, en train d’analyser la possibilité de mener à bien une action en justice contre la Trump Organization. Ce dernier étudie les déclarations d’impôts de plusieurs personnalités et pourrait ainsi aller plus loin encore. L’objectif est de déterminer si le groupe a gonfler les valeurs de ses propriétés auprès d’assureurs et si des impôts ont été payés dessus.