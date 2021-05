Depuis les événements survenus le 6 janvier dernier au Capitole, de nombreuses plateformes, comme Twitter ou encore Facebook ont décidé de bannir le président Trump, accusé par ces dernières d’avoir attisé la haine et la violence depuis ses réseaux sociaux. Récemment, l’ancien chef de l’État a d’ailleurs tenté un come back surprenant.

Le compte Twitter « Donald Trump – From the desk » a ainsi été suspendu. Twitter a confirmé l’information, expliquant que tout était mis en œuvre en interne, afin de suspendre et supprimer les comptes suspectés d’être affiliés à une personne, une organisation, dont le compte principal a lui-même été mis en balance.

Trump tente un retour sur Twitter

Créé en mai, le compte en question affirmait en biographie qu’il contenait des postes copiés depuis le compte « Save America » et qu’il représentait Trump même si ce dernier ne tweetait pas. Problème, ce compte twitter est une extension du nouveau site de l’ancien président américain depuis lequel il poste des annonces que ses fans peuvent relayer sur les réseaux.

Facebook confirme sa suspension

Trump ne pourra pas non plus revenir sur Facebook. Il y a quelques jours, avait lieu une rencontre entre les membres du board de direction. Le sujet a été évoqué mais, finalement, l’entreprise a décidé de se donner six mois supplémentaires afin de statuer sur le sujet. D’ici là, l’entreprise pourrait annoncer son ban indéfini.