La polyandrie est un terme qui connait ces derniers temps un regain d’attention et de popularité, depuis que pour la première fois, la pratique qu’elle sous-entend est en passe d’être sortie du tabou par des autorités étatiques. Le gouvernement sud-africain notamment a décidé il y a peu, pour mieux coller à « l’égalité constitutionnelle » entre les sexes, de faire une proposition de loi qui légitimerait et légaliserait la polyandrie. Ainsi, pendant que sur les réseaux sociaux les débats faisaient rage sur la pertinence de cette réforme, une vidéo émergeait d’une femme polyandre, sûre de son affaire.

« C’est moi qui décide avec qui je veux dormir »

Sur la toile est apparue depuis ce mardi, la vidéo d’une femme polyandre. On peut la voir dans la vidéo assise, entourée de ses époux, sept au total. Dans une mise en scène qui n’était pas fortuite, la femme ici est assise dans un fauteuil haut, tandis que les hommes eux reposaient sur des tabourets plus bas. Une présentation claire qui disait, s’il y avait encore besoin de le démontrer, la domination que la femme avait sur ses époux.

La polyandre, telle une Reine, de nombreux internautes lui ont tout de suite attribué ce ‘’titre’’, dit subvenir à « tous les besoins » de ses sept époux ; elle leur aurait même construit selon ses dires, une maison à chacun d’eux. Et quant aux rapports intimes, « c’est moi qui décide avec qui je veux dormir » a-t-elle ajouté. Aucunes raisons donc pour eux d’aller chercher ailleurs ce qu’elle pouvait déjà leur offrir. D’ailleurs elle le dira elle-même, il ne viendrait à l’idée d’aucun d’entre eux de songer à la tromper, car précisait-elle : « des pouvoirs mystiques spéciaux me permettent de savoir quand ils le font ». Et certainement de les punir comme il se doit au besoin.

Bien entendu, la vidéo a suscité sur la toile moult réactions. Si de nombreux internautes, à majorité des hommes, ont suggéré que seuls ces « pouvoirs mystiques » lui auraient permis d’avoir une telle emprise sur ses époux, tant ces derniers semblaient dociles et contents de leur sort. Pour d’autres par contre, ici des femmes surtout, la vidéo tendait à démontrer que la polyandrie comme la polygamie était possible.

