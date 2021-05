Détectée pour la première fois dans la Péninsule acadienne au nord-est du Nouveau-Brunswick et dans la région de Moncton, une maladie mystérieuse neurologique est en train d’inquiéter les autorités sanitaires canadiennes. Depuis qu’elle a été détectée pour la première fois en 2015, la pathologie dont les symptômes ressemblent à ceux de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, a déjà fait au moins 6 morts. Après le premier cas enregistré en 2015, 11 et 24 autres cas ont été détectés respectivement en 2019 et 2020. D’après Radio Canada, six autres personnes ont encore été touchées par la maladie depuis le début de 2021.

Les personnes atteintes pour le moment, ont entre 18 et 85 ans et il s’agit bien autant d’hommes que de femmes. D’après les informations disponibles pour le moment, la maladie mystérieuse provoque chez les personnes atteintes une démence, des troubles de langage, du jugement, de même que de l’équilibre. Au début, les spécialistes de la santé avaient pensé que les patients étaient atteints de la maladie rare à prions encore appelée Encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles (ESST), mais ils ont fini par se rendre compte après plusieurs analyses que cette hypothèse ne tenait pas la route.

Plus de questions que de réponses

D’après Steve Ellis, fils d’un patient, son père, un soixantenaire, ne souffrait d’aucun problème neurologique avant d’être diagnostiqué, en juin 2019 à la nouvelle pathologie. « Il avait des hallucinations, des délires, un comportement agressif, une perte de poids et des comportements presque enfantins », a raconté Elis qui estime que le gouvernement devrait communiquer beaucoup plus sur la maladie.

« Je peux comprendre que le gouvernement ne veuille peut-être pas donner trop d’informations pour ne pas effrayer, mais en même temps, ne pas en donner fait peur aussi, » a-t-il poursuivi. Selon le médecin-hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, ils ont « plus de questions que de réponses » à propos de la pathologie, a-t-il déclaré sur CBC News.