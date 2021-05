Un nouveau rapport rendu public par le magazine américain Newsweek, affirme que les États-Unis ont quelque 60 000 officiers clandestins répondant au nom de code « signature reduction ». Il s’agit de la plus grande force d’infiltration que le monde ait jamais connue. Cette armée secrète a été créée par le département américain de la Défense, mieux connu sous le nom de Pentagone. Le rapport indique que cette force est 10 fois plus grande que le nombre d’espions de la CIA. Ils effectuent des missions nationales et étrangères à la fois en uniforme militaire et sous couvert civil.

Personne ne sait qui sont ces officiers et ce qu’ils font exactement parce que l’Amérique n’a jamais parlé de cette force secrète. Contrairement au reste des services de renseignement américains, cette armée secrète n’a pas du tout été discutée par le Congrès américain. Le gouvernement américain voudra peut-être que cela reste ainsi, mais le magazine Newsweek a réussi à accéder à certains détails. Le rapport de l’enquête indique plus de la moitié de cette armée secrète est engagée en tant que forces d’opérations spéciales.

Lutte contre le terrorisme

Ils poursuivent les terroristes dans des pays comme le Pakistan et l’Afrique de l’Ouest. Certains pourraient même être déployés derrière les frontières de la Corée du Nord et de l’Iran, deux pays qui sont des adversaires directs de l’Amérique. L’autre aile est composée de spécialistes du renseignement militaire qui sont des collectionneurs, des agents de contre-espionnage et des linguistes. Ils sont déployés avec une identité de couverture pour les protéger. Cette armée secrète a également une petite, mais une branche croissante du cyber-renseignement. Assis derrière leurs ordinateurs, ils recherchent des cibles de grande valeur en utilisant des informations du domaine public.

Manipuler les médias sociaux

Ils auraient participé à « des campagnes pour influencer et manipuler les médias sociaux », a rapporté Newsweek. Ils sont également impliqués dans des campagnes d’influence sur les réseaux sociaux. On dit que l’Amérique possède le réseau de renseignement le plus étendu et le plus sophistiqué au monde. L’enquête indique qu’une telle initiative remet en question les lois nationales américaines et va à l’encontre du code de conduite militaire et va également à l’encontre de la Convention des droits de l’homme de Genève.