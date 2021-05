Komi Koutché poursuit inexorablement son ascension académique. L’ancien ministre béninois de l’économie et des finances est désormais titulaire du grade de Docteur en finance de l’Université George Washington aux Etats-Unis. Il a soutenu sa thèse sur le thème : « Investissement public, investissement direct étranger et déficit budgétaire dans les pays membres de l’Uemoa ».

Le travail de l’ancien patron du Fonds National pour la Microfinance (FNM) a pour but de proposer des solutions aux pays de la Cedeao pour qu’ils puissent mieux maitriser le déficit budgétaire via la mise en œuvre des politiques visant simultanément l’investissement public dans certains domaines majeurs de l’économie et la promotion des mesures favorisant les IDE (Environnements de développement intégré). Il a obtenu la Mention très honorable avec les félicitations du jury. Son travail pourra même lui permettre de bénéficier de la subvention d’un consortium de fondations américaines et arabes pour la création d’une académie de leadership et de l’entrepreneuriat.

Il avait déjà obtenu un Master of Business Administration en 2017

En 2017, Komi Koutché avait déjà soutenu un Master of Business Administration aux Etats Unis. Autant dire que les études redorent son blason plus qu’en politique ces dernières années. Rappelons de l’opposant au régime de la Rupture vit en exil au pays de l’Oncle Sam. Il ne peut pas retourner au Bénin où seule la prison l’attend. En effet, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) l’a condamné à 20 ans de prison l’année dernière, pour le détournement de deniers publics et abus de fonctions.