Parlant des élections présidentielles de novembre 2020 et des frontières américaines, l’ancien président Donald Trump a comparé le vainqueur du Kentucky Derby ayant échoué à un test de dépistage de drogue après la course, à ce qui arrive aux Etats-Unis. « Alors maintenant, même notre vainqueur du Kentucky Derby, Medina Spirit, est un junky. C’est emblématique de ce qui arrive à notre pays. Le monde entier se moque de nous alors que nous allons en enfer sur nos frontières, nos fausses élections présidentielles et partout ailleurs, » a écrit Trump dans une déclaration dimanche.

La déclaration de l’ancien président qui a perdu les élections face à Joe Biden intervient plusieurs mois après qu’il ait fait des fausses déclarations selon lesquelles les résultats des élections de 2020 étaient frauduleux et a récemment critiqué la gestion par l’administration Biden de l’afflux de migrants à la frontière sud. Dans un communiqué en mars, il a déclaré que son administration « avait remis à l’administration Biden la frontière la plus sûre de l’histoire », pour qu’elle se transforme en « catastrophe nationale ».

“Ils sont au-dessus de leurs têtes”

« Tout ce qu’ils avaient à faire était de maintenir ce système en bon état de marche sur le pilote automatique. Au lieu de cela, en l’espace de quelques semaines, l’administration Biden a transformé un triomphe national en une catastrophe nationale. Ils sont au-dessus de leurs têtes et prennent l’eau rapidement », a déclaré Trump. . En effet, le célèbre hippodrome Churchill Downs a révélé dimanche que l’échantillon de sang après la course du vainqueur du Kentucky Derby, Medina Spirit, avait été testé positif à la bétaméthasone, un médicament anti-inflammatoire.