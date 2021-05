Jeudi, les Etats-Unis ont franchi une étape majeure dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Les autorités ont annoncé que les Américains vaccinés pouvaient se passer de masques dans la plupart des contextes. Au lendemain de cette annonce, l’ancien président Donald Trump, s’est plaint du fait que son administration n’avait pas reçu suffisamment de crédit sur les vaccins contre les coronavirus. Il a déclaré dans un communiqué que son administration par le biais de l’opération Warp Speed ​​avait proposé les vaccins « des années en avance sur le calendrier ».

Ainsi, pour Trump, il était « incroyable » que « nos noms ne soient même pas mentionnés dans ce que tout le monde appelle le miracle moderne des vaccins ». « Sans les vaccins, ce monde aurait été victime d’une autre grippe espagnole de 1917, où jusqu’à 100 millions de personnes sont mortes », a déclaré l’ancien président comme il l’avait récemment rappelé. « En raison des vaccins que nous avons poussés et développés en un temps record, rien de tel ne sera même près de se produire. Juste une mention s’il vous plaît ! L’administration Biden n’avait rien à voir avec cela. Tout ce qu’ils ont fait, c’est continuer notre plan de distribution, qui fonctionnait bien depuis le début ! », a affirmé Trump.

Trump n’a pas commandé suffisamment de vaccins

Les vaccins produits par Pfizer-BioNTech et Moderna ont été approuvés par la Food and Drug Administration (FDA) sous la présidence de Trump, mais l’administration Biden a repris la distribution des vaccins une fois que le président Biden a pris fonction en janvier. L’actuel gouvernement fédéral s’est appuyée sur le programme de vaccination de l’administration Trump, en commandant plus de doses de vaccin, en augmentant le nombre de lieux de vaccination et de vaccinateurs et en invoquant la loi sur la production de défense afin d’augmenter la production.

L’administration Biden a crédité des experts scientifiques et médicaux de l’administration antérieure dans la production des vaccins. Cependant, Biden a critiqué Trump pour sa gestion de la pandémie, affirmant notamment que l’administration précédente n’avait « pas de véritable plan » pour vacciner une grande partie du pays et que Trump « n’a pas commandé suffisamment de vaccins, n’a pas réussi à mobiliser les efforts pour administrer les vaccins, n’a pas réussi à mettre en place des centres de vaccination. »

Extraordinaire succès dans la vaccination

Après que les Américains vaccinés aient été autorisés à se passer de masques faciaux dans la plupart des environnements intérieurs et extérieurs, Biden a salué le développement comme une « grande étape » lors des remarques jeudi à la Maison Blanche. « Cela a été rendu possible par l’extraordinaire succès que nous avons eu dans la vaccination de tant d’Américains, si rapidement », a déclaré Joe Biden qui aurait dû éviter les polémiques en mentionnant le nom de son prédécesseur.