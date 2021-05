Quelques mois après le début de la crise sanitaire due au nouveau coronavirus (covid-19) dans le monde, certains pays ont connu des situations difficiles notamment à cause des variants de la maladie. C’est le cas de l’Inde, où le variant indien du coronavirus a fait de nombreuses victimes dans le pays. La situation a conduit à l’utilisation massive du terme « variant indien » sur les réseaux sociaux, au grand dam de gouvernement indien qui veut sa suppression.

Les variants du coronavirus sont appelés par leurs noms scientifiques

C’est dans un communiqué adressé aux réseaux sociaux, que l’Inde a fait part de sa doléance. Le pays a en effet demandé aux plateformes que les contenus faisant mention de l’expression « variant indien » soient supprimés. Pour justifier sa demande, l’Etat indien a opté pour un argument de poids. Il a rappelé que les variants du coronavirus sont appelés par leurs noms scientifiques, par l’organisation mondiale de la santé (OMS). Par ailleurs, le ministère de l’information a mis l’accent sur le fait qu’il ne s’agit pas d’un ordre donné aux réseaux sociaux, mais juste un conseil.

Il est jugé responsable de la grande propagation du variant

Pour un autre officiel du gouvernement, l’utilisation de l’expression « variant indien » porte atteinte au pays. A l’en croire, le fait d’utiliser ce terme « conduit à la désinformation et nuit à l’image du pays ». Notons que l’expression mise en cause est beaucoup plus utilisée par les internautes indiens souvent en colère contre le gouvernement. En effet, celui-ci est jugé responsable de la grande propagation du variant qui a entrainé plusieurs centaines de milliers de morts dans le pays.