Le non officiel de la pandémie qui frappait le monde est « COVID 19 ». Une appellation que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) avait recommandée pour éviter la stigmatisation qui pourrait être liée à une dénomination par le lieu géographique d’où la pandémie était partie, ici la Chine. Mais le président Donald Trump sur fond de crises géopolitiques, a souvent qualifié le SRAS-CoV-2 de « virus chinois». Un état de chose qui selon les Américains d’origine asiatique avaient augmenté les opinions racistes à leur endroit. Récemment une coalition d’association de défenses de leurs droits intentait contre l’ancien président une action en justice.

22.9 Millions de dollars réclamés à Trump…

Entre mars 2020 et février 2021, Stop AAPI Hate, une initiative dirigée par plusieurs groupes de défense asiatiques américains et le Département des études américaines asiatiques de l’Université d’État de San Francisco ; ce serait près de 3800 incidents en rapport avec la « haine anti-asiatique » qui ont été reportés aux États-Unis.

En outre, selon l’enquête d’un centre de recherche américain, le Pew Center, « trois Américains d’origine asiatique sur dix ont déclaré avoir été victimes d’insultes ou de blagues racistes depuis le début de la pandémie de COVID-19 ». Avec, la description par l’ancien président Donald Trump du COVID-19 comme du «virus chinois» conduisant à une montée de la haine anti-asiatique en ligne.

Une coalition d’association de défenses des droits des minorités d’origines chinoises et asiatiques, a donc décidé d’intenter contre l’ancien président américain une action en justice. La coalition poursuit Trump pour « pour diffamation et infliction de détresse émotionnelle » et réclame en compensation un dollar pour « 1 dollar pour chaque Américain d’origine asiatique et insulaire du Pacifique vivant aux États-Unis », soit environ 22,9 millions de dollars.

Selon la plainte, la somme une fois collectée devrait aider à « créer un musée présentant l’histoire et les contributions des AAPI aux États-Unis » ; avec le terme AAPI désignant « toutes les personnes d’ascendance asiatique, asiatique américaine ou insulaire du Pacifique, qui retracent leurs origines aux pays, états, juridictions et / ou communautés diasporiques de ces régions géographiques ».