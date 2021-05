L’apparition des cryptomonnaies dans le monde a bouleversé le système financier traditionnel, notamment à cause de l’inexistence d’une banque centrale des monnaies virtuelles. Ce nouveau type de monnaie est actuellement utilisé dans les sites tout comme les monnaies classiques. Cependant, au même titre qu’il existe des milliardaires notamment en dollars, il existe également des milliardaires en cryptomonnaies.

La 2e cryptomonnaie à disposer d’une forte capitalisation boursière

C’est le cas de Vitalik Buterin, qui est aujourd’hui le plus jeune milliardaire des cryptomonnaies. Agé de 27 ans et co-fondateur de la blockchain Ethereum, il dispose à lui seul 333 520 ETH. Cette somme équivaut à 1,9 milliard de dollars si on considère le prix de l’ethereum qui est de 3278 à la date du lundi 03 mai 2020. Notons que l’Ethereum est la deuxième plus importante cryptomonnaie, après l’indétrônable bitcoin. En effet, c’est la cryptomonnaie à disposer d’une forte capitalisation boursière (plus de 375 milliards de dollars) après le bitcoin (plus d’un trillion de dollars).

Pour rappel, ces derniers mois, l’Ethereum a connu un boom passant de plusieurs centaines de dollars à plus de 3000 dollars l’unité. Cette fulgurante progression a dépassé celle du Bitcoin, dont la valeur reste toujours largement supérieure à celle de l’Ethereum.