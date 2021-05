Habitué à faire rire ses abonnés sur les réseaux sociaux, le comédien béninois Axel Merryl a adressé un message touchant à ses fans. C’est sur le réseau social Facebook, qu’il a choisi de s’exprimer en se confiant sur sa maladie, le vitiligo, qui l’avait fait déprimer. Il s’agit en effet d’une maladie qui entraîne une dépigmentation par plaque de la peau. Avec photo à l’appui, l’homme de 24 ans a montré les tâches blanches qui apparaissent peu à peu sur son corps.

« Mes rêves se voient réduits à néant à cause de ça »

S’adressant aux personnes en proie à la dépression, Axel Merryl leur a conseillé de ne pas se laisser faire. Pour cela, il a donné en exemple sa vie, surtout les moments où il était prêt à abandonner ses rêves gâchés par les tâches qui apparaissaient de plus en plus sur son corps. « J’ai beaucoup déprimé pour ça, parce que je me demandais pourquoi ça m’arrive à moi qui voulait être mannequin, acteur avec une peau bien noire ébène. Mes rêves se voient réduits à néant à cause de ça. J’ai même pensé à ne plus rien faire, à tout arrêter dans ma vie, je détestais voir ces taches sur mon corps qui me répugnaient » a-t-il écrit. A cela s’ajoute sa première page Facebook de 200 000 abonnés qui avait été piratée en 2018.

Une nouvelle page qui compte aujourd’hui 3 millions d’abonnés

Il a affirmé que cela l’avait fait beaucoup pleurer. Cependant, il a constaté qu’il arrivait toujours à respirer, à marcher et à voir. Cela l’a amené à créer une nouvelle page qui compte aujourd’hui 3 millions d’abonnés. « Depuis ce jour les taches sur mon corps je les prends comme chaque souffrance que j’endure. Une tâche égale à une difficulté que j’ai et quand je résous les difficultés, elles disparaissent pas mais elles restent pour que je me rappelle de combien de fois j’ai trimé pour arriver au sommet » a-t-il ajouté.