En Espagne, un homme a été condamné à quinze ans et à cinq mois de prison après qu’il ait été reconnu coupable d’avoir étranglé sa mère avant de l’avoir découpé en morceaux pour finalement la manger. Pour la justice, l’individu disposait de l’ensemble de ses facultés mentales au moment des faits et était donc justiciable.

Surnommé « Le cannabis de Ventas » en référence au quartier dans lequel il résidait et donc, dans lequel la macabre découverte a été effectuée, Alberto S.G. aurait agit entre le 21 janvier et le 21 février 2019. La date exacte de la mort de sa mère reste inconnue et ce dernier n’a pas été en capacité de la fournir. Il a écopé de quinze années de prison pour « homicide, avec la circonstance aggravante du lien de parenté ».

Un homme étrangle et mange sa mère

À ces quinze années, s’ajoutent cinq mois supplémentaires pour « profanation de cadavre ». En effet, il aurait mangé le corps de sa mère durant pas moins de quinze jours. Mais comment en est-on arrivé là ? Tout aurait débuté à la suite d’une violente dispute pour des faits, là encore, inconnus. À la suite de cet échange, il aurait alors étranglé sa mère de 69 ans avant de la découper à l’aide d’une scie et de couteaux de cuisine.

15 ans et 5 mois de prison pour Alberto S.G.

Il a alors mangé les restes de sa mère, tout en prenant soin d’en disposer certains dans des tupperwares qu’il congelait. Certains autres restes ont été jetés à la poubelle. La disparition de cette dernière a été signalée par l’une de ses amies. Le fils, lui, était en pleine disposition de ses facultés mentales. Il devra également verser une indemnité de l’ordre de 60.000 euros à son autre frère.