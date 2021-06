Le Bénin veut étendre l’accès à l’électricité aux Petites et Moyennes Entreprises (PME), aux ménages et à certaines installations publiques se trouvant dans un rayon de quelque 7 kilomètres des réseaux existants. Pour cela, le pays s’est tourné vers la Banque Mondiale pour qu’elle soutienne la préparation du projet dénommé: Projet d’Augmentation de l’Accès à l’Electricité.

C’est du moins ce qu’indique un communiqué publié ce jeudi 03 juin à Cotonou. Il explique par ailleurs qu’il s’agit d’un « projet d’investissement, d’environ 200 millions de dollars » . Celui-ci « soutiendra la Stratégie nationale d’électrification en finançant la première phase des activités de densification et d’extension du réseau, en renforçant les capacités de mise en œuvre et en intensifiant l’électrification afin d’atteindre l’objectif d’accès universel à une énergie propre et abordable d’ici 2030 au Bénin ».

Notons que l’accès des béninois à l’eau et à l’électricité est un des points majeurs du Programme d’actions du gouvernement (PAG) de Patrice Talon.