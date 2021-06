Dans la nuit de mardi à mercredi, de violents affrontements ont eu lieu entre migrants et forces de l’ordre dans la commune de Calais. Les hostilités ont commencé vers 3 h 30 après que les migrants se soient d’abord affrontés entre eux, faisant quatre blessés dans leur rang. L’affrontement entre les migrants et une compagnie de CRS a démarré lorsque ces derniers ont été attaqués avec des jets de pierres et d’autres projectiles, par une cinquantaine d’individus. Au fils des heures, le nombres des migrants augmentait.

Les affrontements ont duré jusqu’à 8h du matin avec près de 300 migrants armés de barres de fer et de bâtons. Au petit matin, des dizaines de blessés ont été enregistrés dans le rang des forces de l’ordre. « On a eu 32 collègues contusionnés, sept ont dû aller à l’hôpital pour réaliser des examens complémentaires. Au moins un s’est vu prescrire 14 jours d’ITT », a déclaré Manuel Vanoeteghem, CRS calaisien du syndicat Alliance Police nationale à France Bleu.

Des migrants violents

D’après la préfecture de Pas-de-Calais, qui a indiqué que les affrontements ont commencé après que des individus ont tenté de pénétrer illégalement dans le port, « C’est la première fois depuis la fin de la “jungle” qu’on atteint un tel niveau de violence ». Pour Manuel Vanoeteghem, la situation devient de plus en plus inquiétante puisqu’ils font actuellement face à des migrants violents. « Le problème migratoire évolue avec les beaux jours et on fait face à des migrants violents, qui n’hésitent plus à venir armés pour blesser les collègues gravement », s’est-il désolé auprès de La Voix du Nord.

La maire de Calais et le président des Hauts-de-France, Natacha Bouchart et Xavier Bertrand, face à cette situation, ont demandé au ministre de l’Intérieur de démanteler un « nouveau campement de migrants » au sud-est de la commune. Selon eux, il s’agit d’une nouvelle « jungle » qui serait en constitution.