L’Afghanistan et le Pakistan voisin sont les deux seuls pays au monde où la polio est endémique, après que le Nigeria ait été déclaré l’année dernière indemne du virus. Mais l’Afghanistan, notamment dans sa partie orientale, est encore inquiété par des attaques sporadiques de factions de militants de l’EI. Et ce malgré les récentes offensives du gouvernement et les affrontements avec les talibans rivaux. Ce Mardi, des hommes armés ciblaient une campagne antipolio dans l’est du pays, tuant des membres de deux équipes de vaccination contre la maladie handicapante.

Cinq agents vaccinateurs tués…

Selon les autorités, parmi eux, le Dr Jan Mohammad, coordonnateur de la campagne antipolio pour l’est du pays, ce sont cinq membres des équipes qui ont été tués durant l’attaque de ce mardi ; ainsi qu’au moins quatre membres blessés. L’attaque meurtrière de ce mardi faisait suite à celle de mars dernier qui a vu trois agents vaccinateurs féminins être tués également à Jalalabad, la capitale de la province afghane de Nangarhar.

En 2020, l’Afghanistan a signalé 54 nouveaux cas de polio. Aussi alors même que le pays se battait déjà contre une troisième vague de cas de coronavirus, les autorités afghanes ont décidé avec l’aide de l’UNICEF de procéder à la vaccination de 9,6 millions d’enfants contre la polio. Mais les attaques contre les équipes de vaccination étaient, depuis un moment, de plus en plus fréquentes notamment dans l’est du pays.

Ces groupes armés, « des talibans pakistanais » selon la presse locale, prenaient pour cible les centres de vaccination et les agents de santé, affirmant que « les campagnes antipolio font partie d’un prétendu complot occidental visant à stériliser les enfants ou à collecter des renseignements ». Ce mardi, des hommes armés ont ciblé des membres d’équipes de lutte contre la poliomyélite dans la ville de Jalalabad.