L’agression raciste ayant eu lieu à Cergy a fait réagir de nombreuses personnes sur la toile. Parmi ceux-ci, figurent deux grands noms de la musique française : Rohff et Gims. Les deux artistes ne sont plus à présenter et n’ont pas pu garder le silence en prenant connaissance de la vidéo qui a été partagée de nombreuses fois sur la toile.

“Pourquoi te sens-tu supérieur ? Qu’as-tu de plus qu’un être humain ? Ne parle pas au nom de l’Algérie stp devant tous mes frères DZ tu passes pour un défaut de fabrication. Ils te suivront jamais là-dessus tu es un cas isolé et la haine raciale ne représente en aucun cas et valeurs morales et religieuse du Maghreb redescends sur terre apaise ton cœur demande pardon pour le sang que tu as fait couler gratuitement, trouve une raison sage de le réparer… Grandit et ne fais pas subir à un noir ce que ton pays a refusé de subir face aux colons on est tous égaux et la Haggra ne paye pas !” a lâché Rohff.

Quant à Gims qui a réagi quelques heures avant l’arrestation du suspect, il a appelé à tout faire pour le retrouver : “Trouvez-moi ce démon. Les démons n’ont pas de couleurs ils peuvent être maghrébin noir blanc chinois rouge je laisse plus rien passer concernant mon peuple à partir de maintenant. Je peux même pas écouter jusqu’à la fin c’est trop Wallah ça doit pas rester impuni j’en fais une affaire personnelle retrouvons le”