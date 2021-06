L’agression raciste d’un livreur noir par celui qui se présentait comme un algérien continue de faire réagir dans le pays et au-delà. Après les réactions sur la toile, celle de stars comme Rohff et Gims, l’islamologue suisse Tariq Ramadan a également décidé de réagir. Via un mini-communiqué, il s’est exprimé sur le sujet appelant tous les peuples à bannir le racisme quel qu’il soit.

“Suite à l’agression raciste de Cergy…Inacceptable racisme. Un homme qui insulte une femme, une Noire, et tous les Noirs… et qui se permet de jurer par Dieu. Contre les Noirs, les Arabes, les juifs ou quiconque : le racisme c’est non! Ta valeur c’est ton cœur, pas ta couleur !” a-t-il affirmé.