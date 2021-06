Les procureurs anglais ont annoncé vendredi qu’Imran Ahmad Khan, 47 ans, député conservateur du parti du Premier ministre Boris Johnson a été inculpé pour agression sexuelle. Dans un communiqué, le Crown Prosecution Service (CPS) a annoncé que la parlementaire qui représente la circonscription de Wakefield dans le nord de l’Angleterre, est accusé d’une infraction d’agression sexuelle, liée à un incident en 2008. « Le CPS a décidé que M. Khan devait être inculpé après avoir examiné un dossier de preuves de la police du Staffordshire », a déclaré Rosemary Ainslie, responsable de Special Crime.

« Le CPS rappelle à toutes les personnes concernées que les poursuites pénales contre M. Khan sont actives et qu’il a droit à un procès équitable » a indiqué le communiqué. M. Khan, qui a remporté son siège parlementaire du parti travailliste d’opposition lors des élections de 2019, a nié l’allégation d’il y a 13 ans « dans les termes les plus forts ». « Cette affaire me bouleverse profondément et je la prends bien sûr très au sérieux », a-t-il déclaré dans un communiqué publié sur tweeter. « Être accusé d’avoir fait quelque chose que je n’ai pas fait est choquant, déstabilisant et traumatisant. Je suis innocent » a-t-il assuré.

“Ce toucher était sexuel alors qu’il n’a pas consenti”

« Dans le comté de Staffordshire, vous avez intentionnellement touché un garçon âgé de 15 ans et ce toucher était sexuel alors qu’il n’a pas consenti et vous n’avez pas raisonnablement cru qu’il était consentant, contrairement à l’article 3 de la loi de 2003 sur les délits sexuels », a indiqué l’accusation, qui a été lue devant le tribunal. Invité à plaider en faveur de l’accusation, Ahmad Khan, qui était représenté par Sallie Bennett-Jenkins QC, a plaidé : « Non coupable ». Le député a demandé « la confidentialité pendant que je travaille pour effacer mon nom ».