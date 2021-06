« Des aliments sains pour un avenir sain ». Tel est le thème choisi par la communauté internationale pour commémorer la Journée Internationale de la Sécurité Sanitaire des Aliments commémoré le lundi 07 juin. Pour coller à l’actualité de cette journée, la Direction de l’Alimentation et de la Nutrition Appliquée(DANA) a organisé une séance de sensibilisation sur le Code alimentaire, plus connu sous le nom de « codex alimentarius » à l’endroit des journalistes. C’était à l’hôtel « La Princesse » à Bohicon.

« 600 millions de personnes tombent malades chaque année après avoir consommé des aliments contaminés et 420.000 en meurent ». Ces chiffres alarmants témoignent bien de la gravité de la situation sur la sécurisation de ce que nous mangeons. Et l’Afrique au sud du Sahara se trouve être la zone menacée avec des aliments contaminés par des agents infectieux et chimiques comme les microbes, les pesticides et autres. Ceci est dû au non respect des règles d’hygiène nécessaires à la préparation, à l’entretien et à la consommation des aliments. Et pourtant, la sécurité sanitaire des aliments est régie depuis 1963 par le Codex alimentarius qui signifie en français Code alimentaire. Très peu connu du grand public, le codex alimentarius a fait l’objet d’une journée de sensibilisation à l’endroit d’une dizaine de journalistes membres du Réseau des journalistes agricoles du Bénin(Glé Xô) à l’hôtel La Princesse de Bohicon le jeudi 03 juin dernier.

Le Codex alimentarius : pour une meilleure santé du consommateur

Plusieurs communications ont été présentées par M. Alexis Dagbégnon Tossougbo, chef service qualité à la Dana sur le Codex Alimentarius, ou « code alimentaire ». En dehors du Codex et de son site, il a également parlé de la procédure d’élaboration des normes du Codex. Selon M. Tossougbo, le Codex alimentarius est « un recueil de normes alimentaires, de codes d’usage et de directives qui concernent les produits alimentaires traités, semi-traités ou bruts destinés aux consommateurs ». Il rassemble les règles d’hygiène, les additifs, les résidus de pesticide et les médicaments vétérinaires, les contaminants, l’étiquetage, les méthodes d’analyse et d’échantillons, les inspections et les certifications.

Le système du Codex a été créé pour protéger la santé des consommateurs, assurer des pratiques commerciales équitables et harmoniser les normes alimentaires au niveau mondial.. Le Codex Alimentarius revêt une importance particulière pour le commerce international des denrées alimentaires. Les normes du Codex sont devenues les points de repère pour les réglementations nationales dans le cadre des paramètres juridiques des accords du Cycle d’Uruguay sur le commerce international. Il existe actuellement 224 produits normés par le Codex. L’importance du Codex Alimentarius pour la protection de la santé du consommateur a été soulignée en 1985 par la résolution 39/85 des Nations unies, dont les directives invitaient les gouvernements à « tenir compte de la nécessité d’assurer la sécurité alimentaire de tous les consommateurs et d’adopter des normes tirées du Codex lors de la formulation de leurs politiques et plans nationaux en matière de produits alimentaires ». En novembre 1961, la 11ème Conférence de la FAO a adopté une résolution créant la Commission du Codex Alimentarius. Les statuts de cette Commission devaient être adoptés en mai 1963 par la 16ème Assemblée mondiale de la santé. Cette commission est un organe intergouvernemental ouvert à tous les pays membres ou membres associés de la FAO et de l’OMS. Elle comprend actuellement 189 pays membres représentant plus de 98% de la population du monde. Elle se réunit tous les deux ans, alternativement à Rome, au siège de la FAO, et à Genève, au siège de l’OMS. Les délégations nationales peuvent comprendre, outre de hauts fonctionnaires des pays membres, des représentants de l’agroalimentaire, d’organisations de consommateurs et d’instituts universitaires. Plusieurs ONG participent aux réunions en qualité d’observateur. Elle est composée de plusieurs commissions

Le comité national, un bras opérationnel au niveau pays

Au Bénin, le point de contact est membre de la commission Codex depuis 1974. Il assure le lien entre le secrétariat du Codex et le Bénin. Mais c’est en juin 1985 que la commission nationale du Codex alimentarius a été par décret N°84-245 portant organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Nationale du Codex Alimentarius. Ce dernier a été actualisé par le décret N°2010-638 du 31 décembre 2010 pour devenir un comité national du Codex alimentarius. Il est chargé de donner au gouvernement tous les avis utiles concernant la définition, l’adoption et l’explication sur le territoire national des normes internationales élaborées par la commission mixte Fao/Oms dont il est le correspondant au niveau du Bénin. Il donne également ses avis et recommandations sur les directives, codes de bonnes pratiques, codes d’usage et autres outils de promotion de la sécurité des consommateurs élaborées par la Commission mixte ou ceux élaborés par les organisations nationaux dans le cadre de la mise en œuvre des normes Codex.