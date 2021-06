Hier soir, la France a perdu au tirs au but (5-4) contre la Suisse après un match dantesque marqué par de nombreux buts, des pénaltys ou encore une barre transversale. Mais au cours du match, une scène a marqué. En effet, Kingsley Coman et Didier Deschamps ont échangé quelques mots, preuve que la crispation était totale.

En effet, après la fin de la première mi-temps des prolongations, Deschamps et Coman échangent. Le coach français semble passablement agacé, de même que l’ailier du club du Bayern Munich. L’échange continue et Deschamps prend les poignets de son joueur afin de le calmer, de le raisonner.

Coman et Deschamps s’expliquent lors de France-Suisse

Une scène loin d’être anodine, qui montre à quel point les Bleus étaient tendus. En conférence de presse, le sélectionneur français est revenu sur la scène, affirmant que son joueur était blessé et ne souhaitait pas être changé avant de se rendre compte que, finalement, il ne pouvait pas continuer. Une blessure musculaire semblait être la raison de ce tracas.

Une dernière occasion qui aurait pu tout changer

Une situation qui s’explique également par son raté à la 94eme minute. En effet, ce dernier reçoit un centre de Moussa Sissoko et enchaîne un contrôle de la poitrine et une frappe qui vient finalement s’écraser sur la barre transversale de Yann Sommer. Une dernière occasion manquée, qui ouvrira la porte aux prolongations et à la séance de pénaltys.