Dans l’Etat américain de l’Oregon, une étudiante avait eu la mauvaise idée de confier son iPhone en panne à la maison de fabrication Apple pour réparation sans avoir pris le soin de sécuriser certaines de ses données privées. Une fois le téléphone confié à Apple, ce dernier l’a remis à un site de Pegatron en Californie pour que ses techniciens s’en chargent. C’est à ce niveau que les techniciens ont fait plus que ce qui leur a été demandé. Après avoir réparé l’iPhone, ils sont rentrés dans la gallérie photos de la cliente et ont publié une dizaine de ses photos intimes et une vidéo à caractère sexuel directement sur son compte Facebook.

Alertée par ses amis, l’étudiante a rapidement supprimé les photos et la vidéo. Elle a alors menacé de poursuivre Apple, de lui faire de la mauvaise publicité dans les médias pour atteinte à la vie privée et préjudice moral. Dans le but de protéger son image de marque, Apple a proposé à la victime un règlement à l’amiable. L’entreprise cupertinienne lui aurait proposé des millions de dollars pour dédommagement. Toutefois, le montant final de l’accord n’a pas été diffusé, tout en sachant que la demande initiale était de 5 millions de dollars.

De nombreux renvois

Depuis lors, la firme a indiqué avoir pris au sérieux la protection des données privées de ses clients. « Nous prenons la confidentialité et la sécurité des données de nos clients très au sérieux et avons mis en place un certain nombre de protocoles pour nous assurer que les données soient protégées tout au long des procédures de réparation. Lorsque nous avons appris cette violation flagrante de nos politiques chez l’un de nos fournisseurs en 2016, nous avons pris des mesures immédiates et avons continué à renforcer nos protocoles de fournisseurs, » avait précisé un porte-parole d’Apple. L’entreprise a par ailleurs renvoyé de nombreux employés pour plusieurs d’autres cas liés aux données privées des clients.