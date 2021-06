En visite à Paris dans le cadre d’une rencontre avec les Ivoiriens et les Africains de la diaspora, l’ancien ministre ivoirien de la Jeunesse Charles Blé Goudé accordé un entretien à TV5 sur le retour de Gbagbo et la condamnation de son ancien compagnon de lutte Guillaume Soro. Le président du CoJEP, une fois encore s’est réjoui du retour son mentor au pays qui d’après lui, est là où il devrait être. « Je me réjouis du retour de Laurent Gbagbo en Côte d’Ivoire. Ses partisans l’attendaient, beaucoup d’Ivoiriens l’attendaient pour que cela puisse contribuer au processus de réconciliation. J’ai toujours dit à la Cpi, même quand j’étais sur le banc des accusés, que Laurent Gbagbo n’avait pas sa place là ».

Charles Blé Goudé a exprimé sa joie de voir Laurent Gbagbo rentrer en bonne forme et qui est permanemment en contact avec lui. « Qu’il ait regagné sa terre natale aussi en bonne santé comme ce que j’ai vu sur les images, je suis content. Il m’a appelé avant de prendre l’avion, quand il est arrivé, il m’a aussi appelé pour me dire qu’il était bien arrivé. Je suis content », s’est-il réjouis. Alors que le président Ouattara avait annoncé après leur acquittement que Gbagbo et Blé Goudé pouvaient rentrer chez eux quand ils le voudront, le leader de la galaxie patriotique n’a lui toujours pas encore obtenu son passeport qui devrais lui permettre retourner lui.

“Ce que la prison m’a appris, c’est la patience”

Toutefois, il garde l’espoir que son tour arrivera et se dit est patient. Interrogé s’il s’est senti abandonné par son ancien codétenu, Blé Goudé a notifié que ce n’est pas Gbagbo qui autorisera son retour en Côte d’Ivoire. « Quand vous êtes en prison et que votre co-accusé est maltraité, vous avez des raisons d’être triste. Mais quand il est libéré qui plus est, il rentre chez lui auprès des siens, cela veut dire que votre tour arrivera aussi. Ce que la prison m’a appris, c’est la patience. Dans tous les cas, ce n’est pas le président Laurent Gbagbo qui autorise que l’on rentre en Côte d’Ivoire. Il est rentré, cela est une assurance que mon tour viendra », s’est rassuré.

Charles Blé Goudé garde l’espoir qu’Alassane Ouattara prendra les disposions pour que lui aussi rentre chez lui auprès des siens. « J’ai confiance dans les propos du président Alassane Ouattara […] Je m’en remets à lui et j’ai confiance en lui », a-t-il affirmé.