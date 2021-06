Alain Capo Chichi a repris du poil de la bête en Côte d’Ivoire après ses difficultés au Bénin concernant son établissement privé d’enseignement supérieur. En effet, le groupe Cerco, a mis sur pied une chaîne d’assemblage « moderne et semi-automatisée » d’ordinateurs et de smartphones sur le site du Village des technologies de l’information et de la biotechnologie (Vitib). L’inauguration de cette chaîne d’assemblage aura lieu à la fin du mois prochain. Mais la structure n’attendra guère son inauguration pour en mettre plein la vue au ministre ivoirien de l’économie numérique, des télécommunications et de l’Innovation Roger Adom.

“C’est une première dans notre pays“

Elle lui a présenté le mercredi 08 juin dernier, à son cabinet, un smartphone et un ordinateur Desktop assemblés au Village des technologies de l’information et de la biotechnologie (Vitib). Selon Philippe Pango, directeur de Vitib, « cette chaîne d’assemblage est le moyen par lequel des innovations deviendront réalité en Côte d’Ivoire ». « Tout ce qu’on célèbre aujourd’hui, c’est la résultante d’une initiative de l’Etat de Côte d’Ivoire. C’est un financement de l’Etat de Côte d’Ivoire. Aujourd’hui, nous avons une chaîne d’assemblage d’ordinateurs et de toutes sortes d’appareils électroniques. C’est une première dans notre pays. A travers le Vitib, le gouvernement a démontré qu’on peut produire des choses hautement technologiques » a déclaré Philippe Pango.

L’ordinateur remis au ministre ivoirien est le tout premier produit pas la chaîne d’assemblage administrée par le Groupe Cerco. Celle-ci à une capacité de production journalière de 4000 unités. Le président directeur général du groupe Cerco, a fait ressortir la valeur ajoutée du projet. « La valeur que nous apportons c’est au niveau des applications » a-t-il déclaré.

” La Côte d’Ivoire innove, invente, crée…”

Dénommée « Moois » cette grande application compte d’autres applications susceptibles d’être utilisées pour le paiement instantané en scannant un code QR , pour la restauration, l’écoute de message entrant, la laverie et l’achat en ligne. Alain Capo-Chichi a donné tous ces détails en présentant le smartphone made in Côte d’Ivoire et l’application Moois qu’on y trouve. le Smartphone peut être utilisé par les personnes non instruites, mais comprenant le baoulé et le Malinké (Dioula). Le ministre de l’économie numérique était conquis. « La Côte d’Ivoire est honorée. La Côte d’Ivoire innove, invente, crée. C’est ce que vient de prouver la société cerco dans les locaux du Vitib à Bassam » s’est réjoui Roger Adom.

Rappelons que Alain Capo Chichi est de nationalité béninoise. Il est le promoteur de l’Institut Cerco, un établissement privé d’enseignement supérieur qui a depuis fermé ses portes suite à la réforme intervenue dans l’enseignement supérieur. Une réforme qui a instauré l’organisation des examens nationaux de Licence et de Master. Les autorités en charge de l’enseignement supérieur avaient placé l’Institut Cerco sur la liste des établissements privés d’enseignement supérieur n’ayant pas d’agrément. Ce que Capo Chichi a entre temps contesté.